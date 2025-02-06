La pyramide de Ponzi de l’IA générative

Dans mes conférences sur les impacts de l’IA générative, arrive toujours la question du « mais à qui profite le crime ? ». Et c’est le moment où je prends un crayon pour dessiner un schéma que je refais intégralement à chaque fois, oubliant ou rajoutant des choses de temps à autres.

J’ai donc décidé de me faire un petit schéma dont vous trouverez ici une version raccourcie (et moqueuse), mais tout à fait juste.

Et effectivement, ça ressemble beaucoup à une pyramide de Ponzi, vous savez, ce système crapuleux qui enrichit ceux du haut par les nouveaux entrants. C’est même tout à fait juste. Les créateurs de ce système font rêver leurs investisseurs avec un outil magique plein de promesse (l’IA générative), les amenant à vendre l’outil magique à tous ceux qui les entourent.

A la fin, le prolétaire, ruiné aura perdu ses données personnelles, son cerveau et sa démocratie. Mais il aura un outil magique qui génère des vidéos de chats quand il lui demande. C’est cool non ?

Comme d’habitude, ce schéma est sous licence CC By-Sa. N’hésitez pas à le faire circuler.

PS: et pour ceux qui se demandent qui sont les politiciens qui signent des lois favorables à l’IA tout en étant actionnaire, tapez « Cedric O. + Mistral » dans un moteur de recherche (non censuré) ou allez faire un tour sur la wikipédia. A priori ça ne dérange pas la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique. Moi si.